Санкт-Петербург, 4 августа, 2020, 14:18 — ИА Регнум. Историческое мощение у Дома Семёнова на проспекте Римского-Корсакова в Петербурге будет полностью демонтировано. Такое решение принял городской комитет по охране памятников (КГИОП).

ВООПИиК, Санкт-Петербургское городское отделение Мощение у Дома Семёнова в Петербурге

Местные жители и градозащитники обнаружили мощение в ходе работ по демонтажу асфальтового покрытия. Вскрылось, что кладка почти полностью сохранена. Однако после совещания о судьбе мощения под председательством главы КГИОП Сергея Макарова было решено все же целиком демонтировать мощение, а затем переложить заново.

Градозащитники полагают, что это «приведёт к полной утрате подлинности исторического мощения».

«Самый сложный технический вопрос с отведением воды от сохранившегося участка мощения, как оказалось, может быть решён без особых проблем: как подтвердил представитель «Водоканала», уровень дождевого колодца можно понизить, замены в ближайшее время потребует и сам колодец, так как он устарел и находится в нерабочем состоянии. Однако [глава МО «Адмиралтейский округ»] Евгений Барканов и его проектировщик отказались от такого решения, настаивали на полной переборке и смогли убедить в этом КГИОП. Все предложения ВООПИиК сохранить подлинный участок булыжного мощения без переборки были отклонены», — заявили в петербургском филиале Всероссийского общества охраны памятников.

В КГИОП же считают нужным подчеркнуть, что, хоть сам Дом Семёнова (статс-секретариата Великого княжества Финляндского) на проспекте Римского-Корсакова, 39, является объектом культурного наследия, булыжное мощение, обнаруженное в ходе работ по ремонту покрытия внутридворовой территории, предметом охраны объекта не является.

На совещании, по версии КГИОП, решили прямоугольный диабазовый камень вдоль стены дома «бережно и аккуратно» демонтировать, промаркировать, затем уложить там защитный слой и выполнить гидроизоляцию. После чего «булыжное мощение двух наиболее сохранившихся участков будет возвращено на место».