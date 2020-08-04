Минск, 4 августа, 2020, 14:05 — ИА Регнум. «Попытка организовать бойню в центре Минска очевидна», — заявил 4 августа в Минске Александр Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его мнению, с целью организации «бойни» в Белоруссии была заслана группа из 33 арестованных 29 июля граждан России — «вагнеровцев», которые во всём признались. И «сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг», сообщил Лукашенко.

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Кроме того, по его словам, «целая армия интернет-троллей и информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране».

«Именно в информационном поле сегодня проходят все решающие сражения за национальную безопасность. Мир вошел в эпоху гибридных войн и «цветных революций». И если вчера мы еще наблюдали за подобными сценариями со стороны, то сегодня уже фактически втянуты в такие конфликты», — констатировал Лукашенко.

«За прошедшие месяцы соцсети и Telegram-каналы наводнились чушью, грязью, бесстыжим, бессовестным враньём. Люди потеряли всякую совесть», — отметил он.

При этом он обратил внимание на творческую интеллигенцию — «творцау», которые ещё недавно пресмыкались перед властью, а теперь её критикуют.

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Ранее, сообщил он, ему лично угрожали и даже покушались на него. Лукашенко заявил: «В меня стреляли, меня избивали, меня ломали, но я не плакался».

Вероятно, речь об инциденте под Лиозно 1994 года, когда эксперты КГБ признали инсценировкой обстрел «Мерседеса», перевозившего кандидата в президенты Лукашенко.

«Все стрелы ядовитые ковидные направлены сегодня против Лукашенко — свалить, унизить, растоптать, уничтожить. Так знайте, что даже без меня белорусский народ сможет защитить себя», — предупредил он.

«В лапти одеть и под плётку загнать уже не получится!» — заявил Лукашенко.

Критикуя своих недругов, белорусский лидер сказал: «Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого».

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