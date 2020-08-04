Скопье, 4 августа, 2020, 14:09 — ИА Регнум. Работники ныне распущенной специальной прокуратуры Северной Македонии 3 августа публично обратились к президенту Стево Пендаровски с требованиями принести извинения.

Цитата из видео Катица Янева

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в обращении к гражданам, приуроченном к национальному празднику страны Илиндену, Пендаровски заявил, что ключевым императивом для страны должно быть стремление к созданию правового государства. При этом политик упомянул специальную прокуратуру в качестве негативного примера как институт, который оказался частью преступной организации.

Facebook.com\SPendarovski Стево Пендаровски

Напомним, летом прошлого года в сеть попала видеозапись, подтверждающая причастность главы специальной прокуратуры Катицы Яневой к шантажу и вымогательствам.

Бывшие работники прокуратуры заявляют, что вина одного человека не может быть распространена разом на всех служащих организации.