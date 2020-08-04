Берлин, 4 августа, 2020, 13:48 — ИА Регнум. В сети появились снимки с дорожных тестов высокопроизводительной версии модели Mercedes-Benz AMG C53. Снимки закамуфлированного прототипа размещены на сайте Motor1.

Motor1 Mercedes-AMG C-Class C53

Стоит отметить, что это первое обновление модели за два года. Судя по фото, новинка будет «обута» в более широкие шины, а также оснащена тонким спойлером на багажнике.

В движение автомобиль будет приводить двухлитровый бензиновый турбомотор, который заменит собой актуальный трехлитровый V6 с двумя турбинами. Вполне возможно, что движок получит некоторую степень электрификации. Также ожидается небольшое повышение производительности новинки по сравнению с существующими.

Ожидается, что дебют AMG C53 состоится в конце следующего года.

Ранее стало известно, что компания Mercedes-Benz разрабатывает для Китая более дешевую вариацию нового G-Class под индексом «350». Данная версия создана для того, чтобы обойти в Китае налог на роскошь.

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