Москва, 4 августа, 2020, 14:02 — ИА Регнум. В первые выходные после снятия ограничений в кинотеатры пришло примерно 20% посетителей от показателей аналогичного периода предыдущего года. Об этом 4 августа заявил гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Кинотеатр

«Пришло 20% от того, что было в аналогичный день прошлого года. Да мы, если честно, в последнее время прогнозы не делаем — не благодарное дело. Не было прогнозов — придёт 80% или 10%. Мы открывались в максимально короткие сроки», — сказал Васясин.

При этом, за исключением Москвы, большинство регионов объявляют о снятии ограничений на работу кинотеатров за пару дней до указанной даты, что приводит к сложностям при подготовке к запуску залов, отметил Васясин.