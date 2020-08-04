Москва, 4 августа, 2020, 13:44 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов считает дымовой завесой подготовленный ЦБ законопроект о праве Банка России ограничивать комиссии кредитных организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Денежки

«В ЦБ вдруг заявили, что намерены добиваться права ограничивать комиссии. Таким образом, опять вместо полной отмены предлагается сохранение комиссий, но уже под контролем ЦБ. Похоже, банковское лобби снова ищет лазейку — теперь уже с помощью Центробанка», — отметил Миронов.

По его мнению, предложение регулятора, предложение ЦБ — дымовая завеса, очередная попытка создать видимость решения проблемы, чтобы затем все спустить на тормозах.

«Обратите внимание: Центробанк намерен не запрещать, а лишь ограничивать такие комиссии, да и то в исключительных случаях. Надеюсь, что в этот раз старый фокус у них не пройдет. Банковскому произволу нужно положить предел. В осеннюю сессию мы будем настаивать на рассмотрении и принятии обеих наших инициатив, которые лишают банкиров возможности наживаться на клиентах», — заключил Миронов.

Ранее Госдума приняла закон о запрете «внутрибанковского роуминга».