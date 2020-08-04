В Госдуме видят лобби в праве ЦБ ограничивать банковские комиссии
Москва, 4 августа, 2020, 13:44 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов считает дымовой завесой подготовленный ЦБ законопроект о праве Банка России ограничивать комиссии кредитных организаций, передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа.
«В ЦБ вдруг заявили, что намерены добиваться права ограничивать комиссии. Таким образом, опять вместо полной отмены предлагается сохранение комиссий, но уже под контролем ЦБ. Похоже, банковское лобби снова ищет лазейку — теперь уже с помощью Центробанка», — отметил Миронов.
По его мнению, предложение регулятора, предложение ЦБ — дымовая завеса, очередная попытка создать видимость решения проблемы, чтобы затем все спустить на тормозах.
«Обратите внимание: Центробанк намерен не запрещать, а лишь ограничивать такие комиссии, да и то в исключительных случаях. Надеюсь, что в этот раз старый фокус у них не пройдет. Банковскому произволу нужно положить предел. В осеннюю сессию мы будем настаивать на рассмотрении и принятии обеих наших инициатив, которые лишают банкиров возможности наживаться на клиентах», — заключил Миронов.
Ранее Госдума приняла закон о запрете «внутрибанковского роуминга».