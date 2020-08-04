Санкт-Петербург, 4 августа, 2020, 13:42 — ИА Регнум. В реки и каналы Петербурга могут запретить пускать маломерные суда, не подлежащие государственной регистрации. Соответствующее постановление разработал городской комитет по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Река Мойка

Ведомство предлагает изменить правила пользования водными объектами. Запретить передвижение могут лодкам весом до 200 кг включительно и с мощностью двигателей до 8 киловатт по Неве от нижней кромки Большеохтинского моста до верхней кромки Благовещенского моста, по Малой Неве от Невы до западной кромки мостового перехода Западного скоростного диаметра, по Зимней канавке, Кронверкскому проливу, Крюкову каналу, каналу Грибоедова, рекам Фонтанке и Мойке.

Таким образом чиновники попытаются побороть нелегальных перевозчиков, которые оказывают услуги туристам. Запрет не будет распространяться на лодки, «используемые в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проведение которых согласовано в установленном порядке».