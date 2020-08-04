Тверь, 4 августа, 2020, 13:18 — ИА Регнум. Практическая реализация проекта «Морозовский городок», поддержанного государственной корпорацией ВЭБ. РФ, стартует в Твери в 2020 году. Проект обсуждался на заседании правительства Тверской области 4 августа, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили в пресс-службе правительства региона. Губернатор отметил, что проект станет знаковым не только для города Твери, но и для всей Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области В Твери расселят жителей Морозовского городка

«Уверен, проект положит начало новому, современному, деловому подходу к восстановлению наших исторических памятников и знаковых мест, которым является и «Морозовский городок» в Твери. На первом этапе предусмотрено расселение граждан из аварийных зданий в современное комфортное жилье, на втором — благоустройство территорий, реставрация, приведение в порядок инфраструктуры, восстановление застройки исторического места. Третий этап — создание здесь нового делового, культурного и туристического центра Верхневолжья», — сказал Игорь Руденя.

Срок реализации проекта — до 2030 года. В четвёртом квартале 2020 года стартует строительство трёх десятиэтажных домов по улице Фрунзе в микрорайоне «Юность» для переселения в них граждан в 2022—2023 годах. Всего для жителей городка построят 451 квартиру, однокомнатные, двух-, трех‑ и четырехкомнатные, рядом с новыми домами предусмотрена вся необходимая социальная инфраструктура. Губернатор подчеркнул, что улучшение жилищных условий граждан и повышение качества городской среды являются одними из главных целевых показателей, установленных Указом президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Концепция развития территории «Морозовского городка» разработана КБ Стрелка. На площади в 13 га планируется создание новых благоустроенных пространств: парка с детской, спортивной и фестивальной площадками, общественных зданий — конгресс центра, ресторанного кластера, гостиницы, коливинга с сохранением архитектуры уникальных зданий. Всего здесь должно появиться 25 объектов различной направленности. В зону реновации планируют включить набережную Тьмаки и прилегающие территории, в том числе парк Текстильщиков. Опыт реализации проекта «Морозовский городок» в дальнейшем предполагается использовать для ревитализации кварталов исторической застройки в Вышнем Волочке, Торжке, Кимрах и других городах Верхневолжья c многовековой историей.

Морозовский городок входит в число наиболее интересных прифабричных комплексов Центральной России рубежа ХIХ-ХX веков, он включает более 50 сооружений жилого, общественного и производственного назначения, многие из которых являются уникальными архитектурными объектами.