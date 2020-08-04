Барнаул, 4 августа, 2020, 12:54 — ИА Регнум. По состоянию на 3 августа 2020 года официальный статус безработного в Алтайском крае получили 34,8 тыс. человек. Из них 17,5 тыс. граждан потеряли работу после 1 марта 2020 года. Такие данные сообщила начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура. Её слова цитирует официальный сайт ведомства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Безработный в поисках работы

По состоянию на 28 июля 2020 года в режиме неполной занятости находятся 4 тыс. жителей Алтайского края, из них 2,6 тыс. человек работают неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, 1,4 тыс. человек — находятся в режиме простоя. Работают удаленно 13,2 тыс. человек. Согласно данным мониторинга, работников, находящихся в отпусках без сохранения заработной платы, в организациях края нет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жёсткие карантинные мероприятия, введённые в Алтайском крае из-за эпидемии коронавируса, не позволяют в полной мере возобновить свою деятельность 5500 предпринимателям из 79 297 действующих в регионе.