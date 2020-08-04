Новосибирск, 4 августа, 2020, 12:28 — ИА Регнум. Работы по строительству объекта в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) рядом с селом Маяк в Искитимском районе Новосибирской области не ведутся. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников во время рабочей поездки в Бердск.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников с рабочей поездкой побывал в Бердске

«Строительство объектов для переработки и утилизации мусора — это долгий процесс. Самый первый шаг, который нужно предпринять — это выделить земельный участок, сменить его назначение при необходимости. Этот вопрос обязательно обсуждают с жителями, — отметил Травников. — Потом нужно выполнить проектную документацию, затем проект строительства проходит обязательную государственную экологическую экспертизу, которую организует Росприроднадзор. Заключение представляют общественности. Это ещё одно обязательное условие для принятия решения о строительстве. Могу сказать, что даже к первому этапу ещё никто не подошёл».

Губернатор подчеркнул, что «страхи, что кто-то уже приступил к строительству — не обоснованы» и напомнил бердчанам о резонансной истории предполагаемого строительства полигона в Раздольном.

«Я сказал, что там не будет полигона, и там никаких работ по строительству до сих пор не ведётся и никогда не будет, — уточнил глава региона. — Если я сказал, что под Бердском не идёт строительство, значит так оно и есть. И здесь мы найдем компромисс с жителями Бердска, Искитимского района».

Он пообещал привлечь представителей общественности к участию в слушаниях о выборе площадки для размещения полигона ТКО. Работа будет поводиться под контролем правительства региона.