Москва, 4 августа, 2020, 12:24 — ИА Регнум. Власти Украины не должны перекладывать свои обязательства по восстановлению разрушенной инфраструктуры Донбасса на каких-то неизвестных инвесторов, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 4 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу председателя украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука предоставить Донбассу статус свободной экономической зоны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на Украине

«Перекладывать задачу восстановления разрушенной украинскими войсками украинской территории на каких-то неизвестных инвесторов — это безответственная политика, — сказал Шаповалов. — Очевидно, украинское государство, после того как будут прекращены военные действия, должно начать экономическое восстановление инфраструктуры. А потом уже свободная экономическая зона. Кроме того, между Украиной и жителями Донбасса на десятилетия вперед разрушены добрые отношения. Их нужно восстанавливать. И речь идет не только и не столько об убийствах мирных жителей. Речь идет об актах насилия и мародерства со стороны украинских войск и украинских добровольцев в отношении той части Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем Киева. Из домов жителей Донбасса вывозилось практически все имущество. Мародерство имело беспрецедентный характер».

Поэтому, как полагает Шаповалов, было бы хорошо, если бы сначала Кравчук позаботился о том, чтобы жители других территорий Украины вернули награбленное жителям ДНР и ЛНР, «которых они обобрали до нитки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов объяснил, что пока в Донбассе идут военные действия, никакой инвестор туда не придет, даже если регион объявят свободной экономической зоной.