Санкт-Петербург, 4 августа, 2020, 12:14 — ИА Регнум. В семи регионах, входящих в Северо-Западный федеральный округ, количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в расчете на 100 тыс. населения превышает средний общероссийский уровень. Об этом 4 августа ИА REGNUM сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

ИЦК СЗФО, количество случаев, по данным на 3 августа 2020 года

Хуже всего ситуация обстоит в Мурманской области, которая вообще находится на третьем месте в стране (после ЯНАО и Тувы) по показателю распространения коронавирусной инфекции — 1408,2 случая на 100 тыс. населения (1274,1 неделей ранее).

«Превышают общероссийский показатель Архангельская область (797,3), Республика Коми (644,1), Ненецкий автономный округ (625,5), Новгородская область (625,3), Санкт-Петербург (600,8) и Псковская область (599,7)», — проинформировали в ИЦК.

Ниже общероссийской заболеваемость в расчете на 100 тысяч населения в Республике Карелия (380,1), Ленинградской области (332,3), Калининградской области (295,7) и Вологодской области (210,8).

По данным на 3 августа, среднероссийский уровень заразившихся коронавирусной инфекцией составляет 583,1 человека на 100 тысяч населения (неделей ранее 557,1), в регионах СЗФО в среднем — 564,7 человека (535,3).

Добавим, что Псковская область 4 августа вошла в число регионов РФ с наименьшим суточным приростом коронавируса.