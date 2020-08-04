Москва, 4 августа, 2020, 11:42 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ выступило с предложением увеличить расходы на деятельность президента страны и его администрации. Об этом свидетельствует документ «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности».

У Приемной Администрации Президента

Соответствующие расходы предлагается увеличить на 88,8 млн рублей — до 14,28 млрд. Примечательно, что на 2022 год Минфин предлагает сократить такие расходы на 191 млн рублей — до 14,4 млрд, а в 2023 году вновь увеличить — уже на 219 млн, до 14,8 млрд рублей.

При этом ведомство предлагает в ближайшие три года сократить финансирование деятельности главы правительства РФ, его замов и аппарата правительства в целом: в 2021 году расходы могут сократиться на 191 млн и опуститься до 7,28 млрд рублей, в 2022 году — на 374 млн, а в 2023 году — на 131 млн.