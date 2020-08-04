Улан-Удэ, 4 августа, 2020, 11:29 — ИА Регнум. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (г. Кемерово) вынес очень значимое решение, касающееся неправомерного нахождения ценных байкальских земель в частной собственности. Как следует из официального сообщения Байкальской природоохранной прокуратуры, бурятские чиновники, самовольно распорядившиеся федеральной землёй, расположенной в границах Центральной экологической зоны (ЦЭЗ) Байкала, скорее всего, попадут под уголовное преследование.

Andrei Chugunov Озеро Байкал

Речь идёт об участке в 5,7 га лесных земель вблизи Байкала в местности Онокачанской губы, который в 2012 году по решению администрации МО «Северо-Байкальский район» был предоставлен гражданину в собственность под строительство базы отдыха, а впоследствии собственником стало связанное с первичным владельцем юридическое лицо — ООО «Байкалремстрой-2».

"Переданные земли полностью находятся в границах Центральной экологической зоны Байкала, а более половины участка составляют земли государственного лесного фонда. Несмотря на законодательный запрет на передачу такого земельного участка в частную собственность, муниципалитет, превышая свои полномочия, распорядился федеральной землей. По данным фактам материалы прокурорской проверки направлены в органы следствия для решения вопроса об уголовной ответственности должностных лиц», — пояснили в прокуратуре.

Там же отметили, что отклонение доводов ответчиков в апелляционной и кассационной инстанциях отражает единство применения законов, пресекает неправомерное нахождение в частной собственности ценных байкальских земель, гарантирует гражданам свободное пользование берегами великого озера.