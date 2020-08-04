Калуга, 4 августа, 2020, 11:15 — ИА Регнум. В 2020 году в водоёмы Калужской области, используемые как рыбоводные участки, было запущено порядка 600 тыс. мальков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области В водоёмы запустили более 600 тыс. мальков рыбы

По данным ведомства, в этом году в реки и озера было выпущено 174 тыс. мальков карпа, 18 тыс. толстолобика, 13 тыс. белого амура, 401 тыс. карася, одна тыс. щук и 300 кг мальков форели. Рыба является собственностью хозяйств, и ловить её разрешено лишь с согласия пользователей рыбоводными участками.

«В регионе в последние годы активно развивается аквакультура с использованием рыбоводных участков. Хозяйства выпускают в водоёмы молодь рыбы, которая обитает там в состоянии естественной свободы и со временем набирает товарную массу, становясь пригодной для вылова и употребления в пищу», — сказал начальник управления по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов министерства Сергей Фурсов.