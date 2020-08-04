Ярославль, 4 августа, 2020, 10:42 — ИА Регнум. В Ярославской области за сутки зафиксировано еще 37 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

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В Ярославской области продолжает увеличиваться количество летальных случаев. По данным федерального оперштаба, за сутки в регионе от COVID-19 скончался еще один человек, таким образом, начиная с апреля от коронавируса умер 31 ярославец. В региональном оперативном штабе уточнили, что в эти сутки подтверждена смерть жительницы Ярославской области 1975 года рождения.

За все время пандемии в Ярославской области выявлено 6190 случаев новой коронавирусной инфекции, при этом уже выздоровели 5456 человек. За сутки выписали еще 40 ярославцев. По данным на утро 4 августа, в регионе коронавирусом на данный момент инфицированы 703 человека.