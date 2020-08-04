Ольхонский район, Иркутская область, 4 августа, 2020, 10:17 — ИА Регнум. Видеокадры шумной вечеринки близ сакрального мыса Бурхан на Байкале стали предметом разбирательств Байкальской природоохранной прокуратуры. Как сообщает сегодня, 4 августа, официальный сайт надзорного ведомства, туристы устроили шумный отдых с использованием музыки и пиротехники. Информация для проведения проверки направлена в учреждение, ответственное за сохранение природных комплексов Прибайкальского национального парка — ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Цитата из видео Туристы устроили шумный отдых с использованием музыки и пиротехники близ сакрального мыса Бурхан на Байкале

«С учетом того, что отдыхающие пренебрегли правилами, допустили нарушение режима национального парка вблизи мест гнездования краснокнижных птиц в их действиях усматриваются признаки административного правонарушения, которое карается штрафом для юридических лиц в размере до 500 тысяч рублей», — пояснили в прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мыс Шаманка (или Бурхан), считающется «сакральным сердцем Байкала» и одной из «девяти святынь Азии». Но вопреки всем законам, защищающим Байкал и его жемчужину — остров Ольхон, вопреки судебным решениям незаконные постройки на берегах Священного моря никто не сносит, напротив, в интернете можно найти информацию о бронировании номеров в таких незаконных гостиницах. Во время эпидемии коронавируса ситуация не улучшилась.