Симферополь, 4 августа, 2020, 10:12 — ИА Регнум. За июль на территории Крыма отдохнули почти 1,5 млн туристов. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Туристы в Карадагском природном заповеднике

«С 1 по 31 июля в Крыму отдохнули 1 миллион 432 тысячи туристов. Из них 31,9% прибыли авиасообщением, 62,7% — по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 5% — по железной дороге, менее 1% — через государственную границу РФ на участке Армянск, Джанкой, Перекоп», — написал Аксёнов.

По его словам, средняя загрузка объектов размещения в июле 2020 года составила 80%, а по ряду объектов — 95%.

Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что отели Крыма зарезервированы отдыхающими практически в полном объёме.