Ярославль, 4 августа, 2020, 10:02 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков ушел в отпуск, переложив исполнение своих обязанностей на двух заместителей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник в мэрии.

City-yaroslavl.ru Елена Новик

До 5 августа исполнять обязанности мэра Ярославля будет заместитель мэра по социальной политике Елена Новик, сегодня она провела традиционное еженедельное общегородское совещание.

С 6 августа исполняющим обязанности мэра Ярославля будет зам мэра по экономическим вопросам Илья Мотовилов. Отпуск Владимира Волкова продлится две недели.