Ульяновск, 4 августа, 2020, 09:51 — ИА Регнум. Рендерные изображения нового поколения внедорожника УАЗ-469, который более известен сегодня, как УАЗ «Хантер», обнародованы на странице Ульяновского автозавода в соцсети «Вконтакте».

Vk.com/uazrussia Рендеры нового поколения УАЗ «Хантер»

Создал рендеры Сергей Крицберг.

«Спасибо талантливому дизайнеру за идею!», — говорится в сообщении.

При этом будет ли воплощена в жизнь данная идея пока не известно. Стоит отметить, что дизайнер несколько модернизировал современный «Хантер». Автомобиль получил фары круглой формы, указатели поворотов, характерный вид боковых дверей, выштамповку вдоль борта и трапеции колёсных арок.

Напомним, серийное производство внедорожников УАЗ-469 стартовало в 1972 году. В 1985 году модернизированная модель начала выпускаться под наименованием УАЗ-3151.

Современная модель внедорожника — УАЗ «Хантер» получила мотор ЗМЗ на 2,7 л мощностью 134 л. с., который идет в паре с «механикой» и полным приводом.

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