Москва, 4 августа, 2020, 09:42 — ИА Регнум. В сети появились предложения о продаже паспортных данных граждан РФ, которые принимали участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ. Об этом 4 августа сообщает газета «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Паспорт

Читайте также: Арсений Поярков: взломать систему дистанционного голосования невозможно

Так, на одном из форумов даркнета выставлено около 1,1 млн номеров и серий паспортов избирателей. Каждая позиция оценивается в $1,5. При этом оптовым покупателям эти данные обойдутся дешевле — по $1 за каждую строку сведений. Как утверждает продавец, база данных «полностью свежая».

Злоумышленник, с которым издание вступило в переписку, заявил, что сами по себе данные паспортов бесполезны, однако на их основе продавец предлагает под запрос покупателей обновить уже имеющиеся у него базы данных — например, добавить туда ФИО, СНИЛС и ИНН, данные кредитной истории.

Напомним, 9 июля издание «Медуза» сообщило, что паспортные данные избирателей, голосовавших через интернет по поправкам к Конституции РФ, якобы лежали практически в открытом доступе.

Также по теме: С начала года информационные сети России подверглись более 1 млрд кибератак

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в СМИ была опубликована информация о том, что в интернете появились данные около 1 млн водителей Московского региона, оцененные получившими их незаконно злоумышленниками в $1,5 тыс. Уточнялось, что в неё входили VIN-коды и номера ПТС автомобилей, а также имена и телефоны владельцев автомобилей. При этом источник в МВД РФ заявил, что информационные системы ведомства, в которых хранятся данные водителей, не были подвергнуты взлому.