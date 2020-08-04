Тула, 4 августа, 2020, 09:34 — ИА Регнум. Основные работы на территории Музейного квартала Тулы, которые ведутся в рамках подготовки к празднованию в Тульской области 500-летия Тульского кремля и Большой Засечной черты, завершатся к 1 сентября 2020 года. Об этом говорилось 3 августа в ходе встречи 3 августа губернатора Алексея Дюмина и министра культуры РФ Ольги Любимовой. Глава министерства побывала в Туле с рабочей поездкой, вместе с губернатором она проинспектировала готовность объектов Тульского кремля и Музейного квартала.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Министр культуры РФ Ольга Любимова побывала в Туле

Губернатор отметил, что подготовка к празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой Засечной черты выходит на финишную прямую. На данный момент подходит к завершению реставрация объектов культурного наследия в Туле и области, готовится к открытию Музейный квартал в историческом ядре Тулы. Ольга Любимова высказала уверенность, что Музейный квартал станет точкой притяжения жителей региона и туристов.

«У нас впереди большая работа по определению стратегии деятельности всех филиалов музеев, которые скоро начнут свою работу в Музейном квартале. Мы очень рассчитываем, что в нынешней ситуации, когда мы сфокусированы на развитии внутреннего туризма, все больше наших соотечественников будут выбирать путешествие в такие города, как Тула, где можно посмотреть новые современные объекты. И, конечно, эти музеи должны стать точкой притяжения для местных жителей», — отметила Ольга Любимова.

Глава региона и министр культуры ознакомилась с ходом реставрации Успенского собора Тульского кремля. Специалисты отмечают, что это один из самых сложных объектов, реставрируемых к юбилею. К середине сентября будут отреставрированы белокаменное крыльцо северного и крыльцо южного входов, цоколь, деревянные и металлические двери, оконные решетки. Будут заменены окна, проведены электрические и слаботочные сети. Уже идет реставрация живописи, иконостаса, в мастерских делают списки с оригинальных икон из фондов Тульского музея изобразительных искусств.

Губернатор Алексей Дюмин рассказал, что к юбилею в Тульском кремле появится два новых объекта — воссозданные осадные дворы XVII века и археологическое окно.

На данный момент на территории Музейного квартала уже проложены все коммуникации, ведётся благоустройство — размечается территория под зоны озеленения, завозится гранитная плитка, идёт подготовка смотровой площадки, теневого навеса, установка скамеек, светильников с динамической подсветкой. Основные работы завершатся к 1 сентября.

Также глава региона и министр культуры побывали в здании, в котором разместится филиал Государственного исторического музея (ГИМ). Директор музея Алексей Левыкин рассказал, что у входа в здание будет создан музейный двор. Алексей Левыкин рассказал, что в музее разместятся креативные макеты ГИМа и собора Василия Блаженного. Сейчас в здании уже монтируется первая экспозиция — она будет посвящена истории государства Российского и насчитывает 237 шедевров и реликвий из фондов ГИМа. Алексей Дюмин и Ольга Любимова также осмотрели здания филиалов музеев «Куликово поле» и «Поленово».

»Музейный квартал станет флагманом культурного-туристического кластера, который мы формируем в центре Тулы. Музейная площадь у здания филиала Государственного исторического музея — это важнейшая связка между уже благоустроенным пространством Казанской набережной, создаваемым Музейным кварталом и преображающейся улицей Металлистов», — сказал Алексей Дюмин.