Лондон, 4 августа, 2020, 08:54 — ИА Регнум. Британское тюнинг-ателье AddArmor разработало бронированный кроссовер Cadillac XT6. Об этом сообщается на сайте компании.

AddArmor Бронированный кроссовер Cadillac XT6

Тюнеры оснастили кузов авто специальными пуленепробиваемыми панелями, а также установили пуленепробиваемые стекла. При этом внешне бронированная версия модели выглядит точно так же, как и обычный Cadillac XT6.

Стоит XT6 от AddArmor недешево — 86 тыс. долларов (около 6 314 644 рублей). В то время как базовая версия кроссовера стоит минимум 28 тыс. долларов (около 2,1 млн рублей).

По словам гендиректора тюнинг-ателье Пита Блабера, добавление брони в Cadillac XT6 создаст «мобильную безопасную комнату», которая защитит пассажиров авто от преступников, террористов, активных стрелков.

«Мы не меняем внешний вид кроссовера, и он остается выглядеть так же обычно, как и все остальные Cadillac XT6. Злоумышленники сразу и не поймут, что у вас бронированная машина, а не обычная», — подчеркнул Блабер.

Ранее автопроизводитель General Motors зарегистрировал в США название Symboliq для электрокара Cadillac (бренд General Motors).

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