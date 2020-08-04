Санкт-Петербург, 4 августа, 2020, 08:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге во вторник, 4 августа, ожидаются дожди и грозы. Их принесёт с собой атмосферный фронт, в зоне которого оказался Петербургский регион.

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейство

«При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня возможны локальные грозы», — рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптика, температура воздуха в Петербурге составит +20… +22°, в Ленинградской области будет +19… +24°. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм ртутного столба, что ниже нормы.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 08:50 мск, в Петербурге +17,7 градуса, влажность 84%, скорость южного ветра 2−4 м/с. В атмосфере — облачно с прояснениями.

В Ленинградской области днем в большинстве районов дождь. Атмосферное давление в городе и области будет слабо повышаться.