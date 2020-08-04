Ярославль, 4 августа, 2020, 08:45 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве в сфере долевого строительства жилья. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры РФ. В мошенничестве обвиняются два жителя региона 36 и 49 лет, которые руководили строительной компанией «Версаль» и с февраля 2013 года привлекали денежные средства дольщиков на строительство 3-х этажного многоквартирного дома в поселке Заволжье Ярославского района.

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«По версии следствия, с 2013 года по 2016 год злоумышленники, поочередно возглавляя строительную организацию ООО «Версаль», заключали с гражданами договоры долевого участия в строительстве квартир в жилом доме в поселке Заволжье. При этом получаемые денежные средства в полном объеме на строительство объекта не направлялись, а использовались на иные цели. В результате указанных действий ущерб причинен 20 потерпевшим на сумму свыше 44 млн рублей», — рассказали в Генеральной прокуратуре РФ.

На имущество подсудимых наложен арест. Права дольщиков восстановлены, они получили жилье в других домах. Уголовное дело о мошенничестве будет рассматривать Ленинский районный суд Ярославля.