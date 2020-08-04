Чебоксары, 4 августа, 2020, 08:07 — ИА Регнум. В чебоксарских школах не хватает более 200 учителей-предметников, что в 2,4 раза больше к уровню 2019 года. Об этом говорится в докладе начальника управления образования администрации города Чебоксар Дмитрия Захарова, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru 2019 год, Чебоксары. На уроке физкультуры в одной из школ Чебоксар

Согласно представленным данным, в новом учебном году по сравнению с предыдущим годом число педагогов, которые будут заняты обучением и воспитанием, выросло на 15% (или на 876 человек) и достигнет 6739. В том числе в школах будут работать 3873 педагога, что на 24,6% (или на 764 человека) больше к уровню прошлого года. В дошкольных учреждениях за год численность педагогов выросла на 4% (или на 112 человек) и достигла 2866.

При этом в школах значительно, в 2,4 раза, выросла нехватка учителей-предметников.

«В детских садах имеются вакансии 283 педагогических работников (в 2019 году — 234), в школах — 209 вакансий учителей-предметников (в 2019 году — 87)», — говорится, в частности, в докладе.

Cap.ru Данные управления образования администрации Чебоксар

В управлении образования обращают внимание на то, что в городе в практику вошло трудоустройство старшекурсников в общеобразовательные организации. В связи с этим в мэрии предлагают рассмотреть возможность финансирования из республиканского бюджета «для оказания им дополнительной материальной поддержки в размере 50% от оклада».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах функционирует 61 школа. 1 сентября примет первых учеников новая школа в микрорайоне Новый город, рассчитанная на 1600 детей.