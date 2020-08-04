Чебоксары, 4 августа, 2020, 07:44 — ИА Регнум. В столице Чувашии сохранится двусменная работа школ: в новом учебном году это коснётся 20 школ. Об этом говорится в докладе начальника управления образования администрации города Чебоксар Дмитрия Захарова, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru В одной из школ Чебоксар

По его словам, за парты в новом учебном году сядут 63 тыс. детей (в 2019 году — 60 250 учеников), в том числе 8 тыс. первоклассников. За пять лет количество учеников в чебоксарских школах увеличилось в 1,2 раза.

«Планируется, что в двухсменном режиме будут работать 20 школ (№№ 2, 6, 9, 10, 12, 18, 19, 22, 28, 40, 43, 47, 49, 50, 53, 55, 56, 61, 62, 63) с охватом детей около 9%», — говорится в докладе.

Cap.ru Данные администрации Чебоксар

По данным мэрии, во вторую смену будут учиться 5598 детей. Напомним, что в 2019—2020 учебном году двусменная работа шла в 21 школе с охватом 8,7% детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах на подготовку образовательных организаций к новому учебному году из бюджета всех уровней направлено более 366 млн рублей, что в 2,4 раза больше по сравнению с 2019 годом. В городе функционирует 61 школа, 1 сентября примет первых учеников новая школа в микрорайоне Новый город, рассчитанная на 1600 детей.