Чебоксары, 4 августа, 2020, 07:33 — ИА Регнум. В столице Чувашии на подготовку образовательных организаций к новому учебному году из бюджета всех уровней направлено более 366 млн рублей, что в 2,4 раза больше по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в докладе начальника управления образования администрации Чебоксар Дмитрия Захарова, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru 1 сентября 2019 года в Чебоксарах

3 августа в городе началась приёмка образовательных организаций к началу нового учебного года: члены территориальной комиссии проверяют состояние материально-технической базы, качество ремонта, обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, а также оценивают готовность к отопительному сезону.

Отмечается, что в этом году на подготовку образовательных организаций к новому учебному году из бюджета всех уровней направлено более 366 млн рублей, что в 2,4 раза больше прошлогоднего периода (в 2019 году выделено 154 млн рублей). В том числе из федерального бюджета перечислено 27 млн рублей (в 2019 году не было поступлений из федеральной казны), из республиканского — 212 млн рублей (в 2019 году — 33 млн рублей).

Большая часть средств потрачена на капитальный ремонт образовательных учреждений. Муниципальные власти отмечают, что основные работы планируется завершить до начала нового учебного года.

Всего в Чебоксарах работают 188 образовательных организаций, в том числе 125 детских садов, 61 школа и две организации дополнительного образования детей. 1 сентября откроется новая школа в микрорайоне Новый город, где будут учиться 1600 детей.