Барнаул, 4 августа, 2020, 06:45 — ИА Регнум. До конца 2020 года ожидать всеобъемлющей иммунизации населения России от коронавируса вряд ли стоит, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова о намерении ежемесячно выпускать несколько миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции, он, в частности, пояснил:

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«Действительно, многие люди, в том числе ученые, сомневаются в достаточных эффективности и безопасности столь скоро созданной и апробированной вакцины. Это связано с тем, что в свободном доступе нет подробной информации о перипетиях пути по разработке и испытанию препарата. Поэтому о реальном положении дел мы можем только предполагать.

Скорее всего, вакцина на самом деле создана и сейчас проводятся полномасштабные испытания ее образцов. Вероятнее всего, первые результаты тестирования на добровольцах оказались оптимистичными. Это позволило нашим ученым заявить об определенных сроках широкого внедрения вакцинации в клиническую практику. Все же до конца 2020 года ожидать всеобъемлющей иммунизации населения от коронавируса вряд ли стоит.

Речь идет, прежде всего, о добровольном вакцинировании многотысячной армии медработников, у которых потенциальный риск инфицирования и его последствий значительно превышает возможные побочные эффекты, которые к настоящему моменту наверняка минимизированы. Это следует и из заявления Мантурова, который анонсирует, «по предварительным оценкам», выпуск миллионных «тиражей» только в 2021 году, когда, по мнению исследователей, возможно окончательное завершение необходимых испытаний.

Возможность вакцинации населения опасным препаратом я бы исключил сразу — все-таки страна обладает огромным научным потенциалом и практическим опытом в этой сфере ещё с советских времен».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что уже в сентябре 2020 года должно начаться промышленное производство вакцины от COVID-19, разработанной НИЦ имени Гамалеи, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подчеркнул в беседе с ТАСС. По словам чиновника, несколько миллионов доз вакцины в России начнут выпускать к началу 2021 года.