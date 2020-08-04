Москва, 4 августа, 2020, 05:48 — ИА Регнум. Пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автодорог федерального значения предложили правительству России в Счётной палате РФ по итогам проверки расходования соответствующих бюджетных средств за два года. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Дорога

«Счётная палата предложила <…> Минтрансу совместно с Росавтодором — нормативно закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения бюджетных средств на содержание автодорог», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выводы о проблемах с содержанием дорог эксперты Счётной палаты сделали после проведённой проверки. Она показала, что на содержание одного километра федеральных трасс в 2019 году уходило в среднем 2,2 млн рублей, в то время как для региональных дорог этот показатель был в восемь раз меньше — 288 тыс. рублей на один километр.

«В целом на трассы регионального или межмуниципального значения в среднем направлялось 29,6% от нормативной потребности», — объяснили в ведомстве.

Эксперты выяснили также, что доля российских региональных автодорог в нормативном состоянии достигала в 2018—2019 годах 44,2%.

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