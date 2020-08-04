Буэнос-Айрес, 4 августа, 2020, 04:35 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Аргентине выросло на 4824 и достигло 206 743, сообщается на сайте аргентинского минздрва.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Также за сутки умерло 166 пациентов с COVID-19. Всего в Аргентине зафиксировано 3813 летальных исходов от осложнений, связанных с этим заболеванием. Еще 91 302 человека выздоровели и выписаны из медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за сутки во всем мире от осложнений при COVID-19 скончались 5810 пациентов.