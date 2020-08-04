Вашингтон, 4 августа, 2020, 04:07 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который ограничивает возможность найма иностранцев в федеральные ведомства и подчиненные им организации, сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В первую очередь ограничения затронут рабочих по визе H1-B — высококвалифицированные иностранные кадры. Согласно указу, федеральные ведомства и подрядные организации, работающие по госконтрактам, обязаны отдавать предпочтение гражданам США при найме сотрудников.

Предполагается, что нововведение запретит федеральным ведомствам США нанимать «дешевую рабочую силу из-за рубежа» при наличии высококвалифицированных граждан Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года президент США Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий до конца года выдачу рабочих виз категорий H1-B, H-4 и H-2B, L. При этом не исключалось, что действие запрета может быть продлено и в дальнейшем.