Москва, 4 августа, 2020, 04:11 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен выдвинуть от партии на предстоящие выборы губернатора Хабаровского края нынешнего врио Михаила Дегтярёва.

Андрей Лыткин ИА Красная Весна Владимир Жириновский

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Жириновский пояснил, что такое возможно в 2021 году, если обвиняемый в убийствах бывший глава региона Сергей Фургал получит по суду срок или «у него будут противопоказания для участия в выборах».

«Если Фургал не вернётся, то мы, естественно, будем предлагать Дегтярёва. Мы хотели бы, чтобы успокоились жители, чтобы Фургал был освобождён. Просто тут момент возникает — он (губернатор) же должен быть в контакте с президентом, это же вертикаль президентская. Надо, чтобы всё-таки была какая-то чистота здесь — или суд окончательно снимет все претензии, или другой будет губернатор этого региона», — сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» Владимир Жириновский.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Дегтярёв сказал, что не собирается посещать в СИЗО своего предшественника и однопартийца Сергея Фургала. По слова врио губернатора, он очень занят — у него много работы в Хабаровском крае.