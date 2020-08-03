Вашингтон, 4 августа, 2020, 01:44 — ИА Регнум. Эпидемия заболевания COVID-19 в США идет на спад, заявил американский президент Дональд Трамп 3 августа в ходе брифинга.

The White House

По его словам, уже проглядываются свидетельства этого процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус заявил, что конец пандемии наступит «ещё не скоро», поскольку коронавирусу «есть куда распространяться».