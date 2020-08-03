Йошкар-Ола, 4 августа, 2020, 01:36 — ИА Регнум. В отношении сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Птицефабрика Горномарийская» управление федеральной налоговой службы по Марий Эл подало иск о признании должника несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

ИА REGNUM

Заявление подано 28 июля и до настоящего момента к рассмотрению не принято. Сумма исковых требований и суть иска пока неизвестны.

Согласно данным ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), предприятие зарегистрировано в 2002 году, уставной капитал в виде паевых взносов составил 14,848 млн рублей. Председателем и одним из учредителей СПК является Сергей Айплатов. Всего в числе учредителей общества 84 человека с разными долями участия. Основным видом деятельности СПК является разведение сельскохозяйственной птицы. Также кооператив занимается выращиванием различных видов культур, пчеловодством, растениеводством, рыболовством, розничной и оптовой торговлей, а также организацией перевозок.

ИА REGNUM напоминает, в сентябре 2019 года налоговая службы республики также пыталась добиться признания СПК банкротом. В качестве третьего лица в деле принимало участие министерство сельского хозяйства и продовольствия республики. На тот момент СПК имело задолженность по обязательным платежам в размере более 6,421 млн рублей. К февралю 2020 года задолженность птицефабрики составляла уже менее 500 тыс. рублей, в связи с чем уполномоченный орган отказался от заявленных требований. Дело о банкротстве было прекращено.

Причем на телеканале «Россия 1 Марий Эл» также в сентябре прошлого года вышел сюжет о предприятии, в котором говорилось, что задолженность СПК перед кредиторами составляет 77 млн рублей, с июня сотрудникам задерживали заработную плату. Директор СПК тогда говорил, что проблемы носят сезонный характер из-за летнего резкого снижения цен на куриное яйцо.

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