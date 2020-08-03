Бразилиа, 4 августа, 2020, 01:33 — ИА Регнум. Общее количество летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Бразилии достигло 94 665, включая подтвержденные за последние сутки — 561. Об этом 3 августа сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

Марианна Норт. Валуны и домик рыбака в Парквите, Бразилия. 1873

Кроме того, за последние 24 часа в стране зарегистрировано 16 164 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Бразилии выявлено 2 750 318 подобных фактов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля заражение коронавирусом было обнаружено у супруги бразильского президента Мишель Болсонару.