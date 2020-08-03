Москва, 4 августа, 2020, 01:25 — ИА Регнум. Объём наличных денег в обращении в России в июле 2020 года вырос на 179 млрд рублей. Показатель соответствует значению февраля, следует из статистики Центрального банка России.

Артем Фионов ИА REGNUM Банкомат Сбербанка в метро

В марте 2020 года в обращение поступило 700,9 млрд рублей, в апреле — 544 млрд, в мае — 248,2 млрд, а в июне —391,8 млрд руб. Таким образом, июльский показатель уменьшился до значения февраля этого года, когда на руки населению и бизнесу поступило банкнот на 185,8 млрд рублей.

Всего с начала года показатель вырос на 1,8 трлн рублей, или 16,9%, а основной всплеск эмиссии пришелся на март—июнь, то есть на кризисные месяцы, когда страна жила в условиях эпидемиологических ограничений.

Ранее в Центробанке РФ сообщали об увеличении использования наличных средств предприятиями при расчётах с сотрудниками.