Дамаск, 4 августа, 2020, 00:57 — ИА Регнум. В результате атаки на военные объекты сирийской армии, которую 3 августа провели ВВС Израиля, этим объектам был нанесён материальный ущерб. Об этом 4 августа со ссылкой на военный источник сообщает сирийское агентство SANA.

Iaf.org.il ВВС Израиля

По данным агентства, ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам, расположенным вблизи населённого пункта Эль-Кунейтра на юге Сирии. Этим объектам в результате атаки был нанесён «ограниченный материальный ущерб».

Также было заявлено, что ПВО Сирии открыли огонь по атакующим летательным аппаратам. О результатах действий ПВО не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВВС Израиля при помощи боевых вертолётов, истребителей и беспилотников провели атаку на Дамаск и Кунейтру. В итоге были поражены цели Вооружённых сил Сирии. Отмечается, что таким образом израильские военные ответили на попытку теракта на сирийско-израильской границе.