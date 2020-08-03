Вашингтон, 3 августа, 2020, 23:56 — ИА Регнум. Признание Организацией Объединённых Наций Николаса Мадуро президентом Венесуэлы осудила заместитель помощника американского госсекретаря Кэрри Филипетти.

Kremlin.ru Николас Мадуро

Филипетти «Продолжающееся признание ООН Мадуро — это не только нарушение основополагающих принципов ООН, но также и усиление других серьёзных проблем, подрывающих три принципа, касающихся в том числе беспрепятственного потока гуманитарной помощи и продвижения прав человека [в Венесуэле]».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Госдепа Майк Помпео в конце июля заявил, что Вашингтон никогда не согласится вести диалог с Мадуро. Исключением будет ситуация, когда Мадуро решит обсудить свой «уход».