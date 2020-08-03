Москва, 3 августа, 2020, 22:47 — ИА Регнум. Матиас Фавано, агент нападающего «Сан-Лоренсо», рассказал о ситуации с подписанием контракта с ЦСКА и объяснил, почему московский клуб до сих пор не сделал официально заявления о переходе, хотя на родине футболиста трансфер уже был подтвержден.

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Аргентинец уже прибыл в Москву для подписания соглашения.

«Гай еще официально не перешел в ЦСКА, ему предстоит пройти медобследование. Только после него будет возможно объявить о подписании. Скорее всего, все произойдет уже завтра. Адольфо заключит пятилетний контракт», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В качестве компенсации за переход футболиста «армейцы» заплатят 8,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне 21-летний нападающий набрал 6 (5+1) очков за результативность по системе «гол+пас» в 13 матчах за «Сан-Лоренсо».