Додома, 3 августа, 2020, 22:34 — ИА Регнум. Информация о планируемых акциях протеста теперь запрещена в социальных сетях и других интернет-ресурсах и мессенджерах Танзании, сообщает 3 августа Independent Online.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Танзании

Соответствующий указ подписан танзанийским министром информации, культуры и спорта Харрисоном Мвакьембе. В документе указаны десять видов тех сообщений, которые подпадают под запрет.

Запрещено теперь размещать и информацию из сферы общественной безопасности, а также частной жизни людей. Запретили танзанийские власти и недостоверные сведения об эпидемиологической ситуации. Нарушение чревато штрафом от $2,2 тыс. или лишением свободы до года.

Напомним, в Танзании президентские выборы запланированы на конец октября 2020 г. В преддверии выборов в страну неделю назад прибыл лидер танзанийской оппозиции Тунду Лиссу, считающийся самым вероятным соперником президента Джона Магуфули.