Новый сезон Серии А начнется 19 сентября
Рим, 3 августа, 2020, 22:16 — ИА Регнум. Стали известны даты проведения следующего сезона чемпионата Италии.
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол
Согласно информации официального портала Серии А, грядущий розыгрыш первенства стартует 19 сентября и продлится вплоть до конца мая, последний тур пройдет 23 мая 2021 года.
Второе полугодие чемпионата начнется 3 января после рождественских праздников.
Ранее в итальянских СМИ появлялась информация, что старт сезона был назначен на 12 сентября.
Чемпионом прошедшего чемпионата стал «Ювентус», набравший 83 очка.