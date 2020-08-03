Лондон, 3 августа, 2020, 22:00 — ИА Регнум. Нефтяные котировки растут в ходе первых торгов месяца на Лондонской бирже, большую часть сессии 3 августа нефть Brent держится выше $44 за баррель.

Резервуары с нефтью

Октябрьские фьючерсы Brent подорожали на 53 цента (1,22%), до $44,05 за баррель. Диапазон торгов Brent составляет $42,89 — $44,45 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы WTI подорожали на 71 цент (1,76%), до $40,98 за баррель. Дневной диапазон марки — от $39,58 до $41,24 за баррель.

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