Торонто, Канада, 3 августа, 2020, 21:59 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» выиграла вторую встречу к ряду в отборочной серии плей-офф Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс».

nhl.com Андрей Свечников

Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников, не отличившийся голом в предыдущей встрече серии, оформил хет-трик, закрепив за «Харрикейнз» преимущество в три шайбы. Россиянин открыл счет на пятой минуте с помощью передач Ахо и Ватанена. В начале второго периода реализовал большинство и установил итоговый счет встречи на 15-й минуте третьего периода, снова с передачи Ахо — 4:1.

Отметим, что из россиян также отличился игрок «Рейнджерс» Артемий Панарин, сравнявший счет 13-й минуте с помощью численного большинства.

«Харрикейнз» лидируют в серии с общим счетом — 2:0.