Екатеринбург, 3 августа, 2020, 21:45 — ИА Регнум. Бывший руководитель свердловского управления Банка России Сергей Сорвин ушёл из жизни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Трудовая биография Сорвина была связана со Свердловской областью. В 1987—2013 годах управленец возглавлял региональное управление Центробанка.

«Уход Сергея Сорвина из жизни — большая потеря для Урала», — заявил губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области скончался министр АПК Свердловской области Дмитрий Дёгтярев. Перед этим у него диагностировали COVID-19.