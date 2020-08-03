Тюмень, 4 августа, 2020, 00:00 — ИА Регнум. В духовной столице Сибири, в Тобольске, строители нанесли ущерб 400-летнему культурному слою на Базарной площади. Об этом сообщили тюменские археологи порталу «Наш город».

Под­гор­ная часть То­боль­ска. 1890-е

На Базарной площади проводятся масштабные работы по благоустройству. Доктор исторических наук, тюменский археолог Виктор Зах бьёт тревогу, требуя прекратить уничтожение артефактов, хранящихся под мостовой площади.

Он отметил, что днём на Базарной площади орудуют экскаваторы, а ночью — «чёрные копатели», которые уже предлагают на сайтах объявлений добытые старинные монеты и другие артефакты.

В 17−19 веках на Базарной площади велась бойкая торговля. Расположена она у подножья Тобольского кремля. Ещё до основания Тобольска, как русской крепости, на месте площади стояли татарские юрты, сообщил ИА «Тобольск-информ» кандидат исторических наук Евгений Панишев.

«Работы уже начались. Хотя можно было провести на Базарной площади нормальные раскопки. Можно было бы оставить часть площади под стеклом с видом мостовой восемнадцатого века. Теперь уже поздно. Строительной компании нужно успеть закончить работы до холодов», — резюмировал с сожалением тюменский историк Евгений Панишев.