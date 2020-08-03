Форвард «Интера» Мартинес: «Будем делать все возможное ради клуба»
Милан, Италия, 3 августа, 2020, 21:22 — ИА Регнум. Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес подвел итоги прошедшего розыгрыша чемпионата Италии, намекнув на то, что останется в клубе еще на год.
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Лаутаро Мартинес
«Сезон завершился, хочу поблагодарить своих сокомандиков за то, что они полностью выкладывались в каждом матче. Мы продолжить делать все возможное ради этой команды», — написал форвард в своем инстаграм.
«Интер» стал вторым в итоговой таблице Серии А, набрав на одно очко меньше завоевавшего чемпионство «Ювентуса» — 82.
Напомним, что ранее в итальянских СМИ сообщалось о готовности Мартинеса провести в «Интере» еще год ради перехода в каталонскую «Барселону».