Мадрид, 3 августа, 2020, 21:05 — ИА Регнум. О своих планах уехать из Испании заявил бывший испанский король Хуан Карлос I, сообщили 3 августа в пресс-службе королевского двора.

State Chancellery of Latvia Хуан Карлос Бурбон

Своё решение Хуан Карлос I изложил сыну — действующему испанскому королю Филиппу VI. В заявлении экс-главы государства отмечается, что «решение обдуманное».

Хуан Карлос I отметил, что всегда хотел для своей страны «самого лучшего».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хуан Карлос I, правивший в Испании с 1975 г., в 2014 г. отрёкся от престола в пользу нынешнего короля Филиппа VI. При этом за ним сохранился титул почётного короля Испании.

Отъезд Хуана Карлоса I происходит на фоне распространённых в СМИ сведений, выставляющих его в невыгодном свете. Так, сообщалось, будто бы 12 лет назад он владел незадекларированными зарубежными счетами.