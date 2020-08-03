Ростов-на-Дону, 3 августа, 2020, 20:51 — ИА Регнум. Экс-защитник «Химок» Александр Смирнов пойдет на повышение в «Ростов».

Антон Зайцев Александр Смирнов

Согласно информации портала «Чемпионат», «южане» готовят долгосрочное соглашение, которое в ближайшее время будет подписано 24-летним игроком.

Напомним, что россиянин не стал продлевать контракт с подмосковным клубом и, таким образом, 1 августа стал неограниченно свободным агентом, на правах которого заключит контракт с «Ростовом».

В минувшем сезоне Смирнов принял участие в одиннадцати матчах чемпионата ФНЛ за «Химки» и отличился двумя голами.