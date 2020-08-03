Бамако, 3 августа, 2020, 20:46 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате жёсткой посадки самолёта Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA), передаёт 3 августа Agence France-Presse.

U.S. Air Force Жёсткая посадка самолёта

Как сообщил представитель миссии, следовавший из Бамако самолёт приземлился за пределами взлётно-посадочной полосы на аэродроме в городе Гао.

По информации источников агентства, на борту самолёта находились семеро членов экипажа — граждане России, а также четыре пассажира. Подробности об инциденте уточняются.